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Билли Джин Кинг описала будущее женского тенниса

19:29
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Легендарная теннисистка призвала усилить работу с молодым поколением

Теннисистка Билли Джин Кинг перечислила задачи женского тенниса на будущее. Тему затронули во время пресс-конференции перед началом финала Кубка Билли Джин Кинг.

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"Я была бы рада увидеть больше команд на Кубке, больше стран-участниц, как в мужском футболе. Нам нужно выйти на глобальный уровень. Еще многое предстоит сделать, но мы на правильном пути. Важно работать с молодым поколением, создать для них культуру. Хочется, чтобы больше детей играли в теннис. Но у меня нет готового ответа. Этим будет заниматься не мое поколение. Когда я общаюсь с командами, я всегда интересуюсь у игроков, каким они видят будущее спорта через пять, десять лет. Потому что не я буду лидером", - сказала Билли Джин Кинг в беседе с корреспондентом "ТВ Центра".

Билли Джин Кинг – американская теннисистка и борец за равноправие, в том числе за права женщин. В 2020 году в честь спортсменки переименовали Кубок Федерации. Теперь он называется Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup).

В настоящее время в Праге проходит финал турнира. За трофей борются сборные России и Швейцарии. В первом матче из трех возможных победила россиянка Дарья Касаткина.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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