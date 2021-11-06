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Швейцария обвинила Россию в жульничестве после поражения на Кубке Билли Джин Кинг

23:29
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Капитан сборной назвал нечестной замену в российской команде перед финальным матчем

Сборная Швейцарии подозревает российскую команду в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг. По мнению капитана швейцарок Хайнца Гюнтхардта, замена Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову перед началом финала турнира — нечестный ход.
Сборная России в пятый раз взяла титул Кубка Билли Джин Кинг

"За 15 минут до финала они сделали замену — своего первого игрока поменяли на четвертого. Либо Павлюченкова правда получила травму, и это досадное событие, либо команда России намеренно это сделала — тогда это жульничество", — сказал Гюнтхардт.

В субботу команда России в пятый раз выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В решающем матче Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич. Незадолго до этого было объявлено о замене в сборной России: вместо Павлюченковой, которая получила травму колена, на корт вышла Самсонова.

На пресс-конференции после финала сборная Швейцарии заявила, что считает жульничеством такой ход команды России. "Это решение нельзя назвать умным. Мы еще вернемся за победой", — пообещал Гюнтхардт. Он добавил, что только лишь подозревает россиян в жульничестве.

"Это было мерзко (в оригинале — ugly)", — добавила Бенчич во время общения с журналистами. Ранее она эмоционально восприняла поражение против россиянки и расплакалась во время награждения.

Капитан сборной России Игорь Андреев в ответ на заявление швейцарцев сказал, что не понимает претензий и переадресовал все вопросы по правилам к представителям Международной федерации тенниса. Он объяснил, что замену сделали из-за того, что травма Павлюченковой вновь дала о себе знать, однако спортсменка до последнего момента надеялась выйти на корт.

"Настя на разминке почувствовала себя неважно. У нее обострилась хроническая травма, поэтому пришлось Настю заменить. Это спорт, в любой момент может произойти несчастье, травма", — прокомментировал Андреев во время финальной пресс-конференции.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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