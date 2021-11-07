В Дамаске восстановили производство керамической плитки

Она очень популярна в Сирии

В Сирии расширяют производство стройматериалов. После долгих лет войны жители активно восстанавливают свои дома. Сейчас плитка, пластиковые изделия и керамогранит особенно востребованы. В одной из крупнейших промзон под Дамаском открылся новый цех, оснащённый самым передовым оборудованием, сообщает "ТВ Центр".

Это производство в чем-то схоже с выпечкой хлеба. Замес ингредиентов, глазуровка, обжиг в печи. Только на выходе вместо булочек - облицовочная плитка и керамогранит. Продукция очень востребована в Сирии, где выражение "Мой дом - моя крепость" - не просто слова, а стиль жизни.

Единственное, чего не умеет установленная здесь автоматика - оценивать качество готовой продукции. С намётанным глазом и чувствительными пальцами человека пока не сравнится ничто.

Продукцию фабрики в прямом смысле расхватывают как горячие пирожки. Плитка из Адры известна как по всей Сирии, так и за пределами страны. Как впрочем, и большинство продукции гигантской промзоны под Дамаском, где на территории в 70 тысяч гектаров работает свыше 1100 предприятий.

Практически ежемесячно здесь открываются новые цеха и фабрики. Потенциал у этой территории огромный, а значит экономика страны продолжит развиваться.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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