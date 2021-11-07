Резиденцию премьер-министра Ирака обстреляли с беспилотника

Пострадали охранники

В ночь на 7 ноября в столице Ирака было совершено покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми. Резиденция главы правительства подверглась атаке боевого беспилотника.

Здание расположено в хорошо защищённой зелёной зоне, где также находятся иностранные посольства и госучреждения. Неизвестно каким образом дрону удалось преодолеть системы ПВО и выпустить ракету. После взрыва в небо поднялся столб дыма, а также были слышны выстрелы, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили иракские СМИ, в результате атаки ранения получили десять охранников резиденции. Ударная волна выбила окна и двери в здании, произошло частичное обрушение. Премьер не пострадал.

Через несколько часов после нападения, он выступил с обращением к гражданам и назвал атаку трусливым поступком. На ситуацию отреагировали в Вашингтоне. Госдепартамент осудил покушение на премьера Ирака и предложил помощь в расследовании.

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