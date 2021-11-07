В Испании закрыли аэропорт после побега мигрантов из самолёта

Полиция ловит беглецов

Международный аэропорт испанского города Пальма-де-Майорка пришлось закрыть из-за инцидента с группой нелегальных мигрантов. Диспетчерам поступил запрос на экстренную посадку самолёта, который следовал из Касабланки в Стамбул. Как сообщил экипаж, в небе одному из пассажиров стало плохо.

После приземления, пока борт ждал прибытия медиков, группа молодых людей решила самостоятельно сойти с самолёта. 24 человека, в основном граждане Марокко, покинули борт и бросились бежать через взлётно-посадочную полосу, сообщает "ТВ Центр".

К этому часу полиции удалось найти и задержать 12 нелегалов. В их числе и молодой человек, из-за которого пришлось срочно менять маршрут. Выяснилось, что “заболевший” - вполне здоров. Он просто хотел таким способом получить испанское гражданство. После медосмотра он попросил политическое убежище. Поиски остальных нелегалов продолжаются.

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