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В Испании закрыли аэропорт после побега мигрантов из самолёта

10:29
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Полиция ловит беглецов

Международный аэропорт испанского города Пальма-де-Майорка пришлось закрыть из-за инцидента с группой нелегальных мигрантов. Диспетчерам поступил запрос на экстренную посадку самолёта, который следовал из Касабланки в Стамбул. Как сообщил экипаж, в небе одному из пассажиров стало плохо.
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После приземления, пока борт ждал прибытия медиков, группа молодых людей решила самостоятельно сойти с самолёта. 24 человека, в основном граждане Марокко, покинули борт и бросились бежать через взлётно-посадочную полосу, сообщает "ТВ Центр".

К этому часу полиции удалось найти и задержать 12 нелегалов. В их числе и молодой человек, из-за которого пришлось срочно менять маршрут. Выяснилось, что “заболевший” -  вполне здоров. Он просто хотел таким способом получить испанское гражданство. После медосмотра он попросил политическое убежище. Поиски остальных нелегалов продолжаются.

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