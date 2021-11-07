У больных коронавирусом появился новый симптом

Чаще всего он встречается у подростков
Врачи выявили новый симптом у заразившихся коронавирусом. Больные могут испытывать так называемое ложное обморожение. Специалисты назвали такие проявления симптомом ковидных пальцев.
Ощущения обмороженных пальцев связано с иммунопатологическим воспалением разных сосудов организма, пишет газета "Известия". При этом у больного отмечаются покраснения участков кожи, отёк кончиков пальцев рук и ног с очагами воспалений.
Чаще всего такие проявления коронавируса встречаются у детей и подростков. Врачи предупреждают, что это может свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме и высоком риске осложнений у людей с сердечно-сосудистой патологией.
Ранее врачи говорили о таких симптомах коронавируса как потеря обоняния, сильный жар и ломота в теле. С приходом штамма дельта эти проявления болезни встречаются не так часто.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram