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У больных коронавирусом появился новый симптом

11:21
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Чаще всего он встречается у подростков

Врачи выявили новый симптом у заразившихся коронавирусом. Больные могут испытывать так называемое ложное обморожение. Специалисты назвали такие проявления симптомом ковидных пальцев.
Врачи назвали симптомы заражения коронавирусом после вакцинации

Ощущения обмороженных пальцев связано с иммунопатологическим воспалением разных сосудов организма, пишет газета "Известия". При этом у больного отмечаются покраснения участков кожи, отёк кончиков пальцев рук и ног с очагами воспалений.

Чаще всего такие проявления коронавируса встречаются у детей и подростков. Врачи предупреждают, что это может свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме и высоком риске осложнений у людей с сердечно-сосудистой патологией.

Ранее врачи говорили о таких симптомах коронавируса как потеря обоняния, сильный жар и ломота в теле. С приходом штамма дельта эти проявления болезни встречаются не так часто.

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