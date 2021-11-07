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Как будут жить регионы после завершения нерабочих дней

12:08
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Сохраняются ограничения

В России завершаются нерабочие дни, объявленные для того, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Однако сразу в нескольких регионах этот период решили продлить, в остальных же ввели дополнительные ограничения.
В Крыму решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Тульской области и Забайкалье с 8 ноября заработает система QR-кодов. В Северной Осетии на дистанционное обучение перевели старшеклассников и студентов, сообщает "ТВ Центр".

Свердловская область - устойчиво в пятёрке лидеров среди регионов по заболеваемости. Но рабочую неделю власти решили не продлевать. Пошли другими путём. С 8 ноября всем работодателям настоятельно рекомендуют не пускать на предприятия непривитых сотрудников. За исключением конечно тех, кому вакцинация противопоказана. Ужесточен и контроль за посетителями, например, торговых центров.

С 8 ноября к привычному рабочему графику возвращается Москва. Но на самоизоляции придётся остаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. А таких в городе примерно три миллиона. Опеку над горожанами из этой категории взяли волонтёры и около семи тысяч социальных работников. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что общественное движение "Мы вместе" продолжит оказывать помощь москвичам и после пандемии.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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