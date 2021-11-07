В Петербурге началась масштабная реконструкция Биржевого моста

Его не ремонтировали 60 лет

В Санкт-Петербурге впервые за 60 лет проводят масштабную реконструкцию Биржевого моста. Переправу, которая соединяет Васильевский и Петроградский острова, предстоит обновить полностью. Уже к началу навигации установят современное оборудование для уникального разводного механизма.

Из центра моста извлекают огромные куски металла, это части так называемого противовеса: разводной механизм устроен по типу колодца "журавль". Груз опускается в глубокую шахту в гранитной опоре, поднимая своим весом крыло моста, сообщает "ТВ Центр".

Первую переправу в этом месте Невы построили в 1894 году. Это было 25-пролётное деревянное строение длиной 326 метров и шириной 21 метр. Разводился мост ровно посередине с помощью ручных лебёдок. Настоящий инженерный шедевр для конца XIX века. Таким мост оставался вплоть до 1930 года, когда деревянные арки заменили металлическими, а лебёдки - электрическими механизмами. Последняя масштабная реконструкция была уже после войны.

Биржевой мост - единственный из всех разводных мостов в Петербурге, который до сих пор работал на электроприводе. Последний агрегат установили полвека назад, на заводском шильдике еще можно разглядеть название: "толкатель электрогидравлический".

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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