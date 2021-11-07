Российские военные доставили гуманитарную помощь в детский приют в Алеппо

Такие акции станут регулярными

Более трёх тысяч гуманитарных акций провели российские военные в Сирии. Они доставляют продукты и товары первой необходимости жителям районов, которые сильно пострадали во время войны. Теперь помощь будут регулярно получать и в приюте для детей-сирот в провинции Алеппо.

Приют небольшой - всего сорок девочек. Поэтому атмосфера здесь практически домашняя, хотя, конечно, никакие, даже самые лучшие воспитатели, не смогут заменить этим детям семью. После занятий по школьной программе - уроки шитья и кулинарии, сообщает "ТВ Центр".

В нынешних экономических условиях в Сирии существование детского приюта, даже такого небольшого, было бы невозможно без вклада благотворителей. А теперь помощь на регулярной основе поступает и от России. Этот гуманитарный груз собрал добровольческий корпус ЮГРА.

Российские военные будут навещать этих детей регулярно и привозить подарки и продукты. Теперь перед педагогами стоит непростая задача - собрать деньги на ремонт здания, а в идеале - провести расширение. После войны в провинции Алеппо сиротами остались тысячи детей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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