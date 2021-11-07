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Москвичей предупредили о "дне жестянщика"

13:41
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Нужно срочно переобуваться

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и гололедица. Синоптики рекомендуют водителям срочно поменять резину.
Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в середине недели погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье". Из-за ледяного дождя дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждёт настоящий ледяной панцирь и "день жестянщика".

Дневная температура пока будет в плюсе, но по ночам начнёт подмораживать до минус шести градусов. Дождь сменится снегом, на земле появится неустойчивый временный снежный покров толщиной около сантиметра.

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