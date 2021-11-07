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Известный вирусолог предложил начать принудительную вакцинацию в России

14:25
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Прививку должны сделать не менее 80% граждан

Сын основателя Центра Чумакова выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса. Такое заявление член-корреспондент РАН Пётр Чумаков сделал в эфире "Радио России".
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"Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать", - сказал вирусолог, продолжающий дело своего отца в Центре имени Чумакова.

По мнению академика, в России очень мало привитых и об этом необходимо кричать. Учёный считает, что при циркулирующем сейчас в стране штамме дельта необходимо вакцинировать не менее 80% населения.

Напомним, что из-за роста заболеваемости во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий работников. Президент Владимир Путин ранее не раз выступал против обязательной вакцинации населения.

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