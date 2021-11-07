Почему у больных коронавирусом могут быть отрицательные ПЦР-тесты

У болезни есть такая особенность

Заболевшие коронавирусом люди на четвёртый-пятый день могут сдавать отрицательные ПЦР-тесты. Объяснение этому феномену дали в Роспотребнадзоре.

Там разъяснили, что вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается через несколько дней после начала заболевания. При этом у пациента сохраняются все симптомы COVID-19.

"После четвёртого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", - рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В таких случаях подтвердить диагноз можно только с помощью углублённого лабораторного исследования.

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