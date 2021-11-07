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Шойгу послал недвусмысленный сигнал американским военным

15:19
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

В Чёрное море зашли два корабля ВМС США

Министр обороны Сергей Шойгу оценил действия американских военных в Чёрном море. Недавно в его акваторию зашли два эсминца ВМС США с высокоточным оружием большой дальности. Глава военного ведомства дал понять, что никаких провокаций Россия не допустит.
Шойгу дал совет лидерам стран НАТО

Американцы проверяют нашу защиту, отметил министр. "Мы понимаем: когда в Чёрное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".

По данным Минобороны, сейчас в Чёрном море находятся два военных судна США - командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. За ними ведут постоянное наблюдение морские и наземные службы Черноморского флота.

Несколько месяцев назад в Чёрном море произошёл инцидент с британским военным кораблём, который зашёл в территориальные воды России неподалёку от Крыма. После предупредительных выстрелов из тяжёлого оружия судно покинуло российскую территорию.

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