Путин проведёт онлайн-встречу с Алиевым и Пашиняном

Она состоится на следующей неделе

В Кремле идёт подготовка ко встрече в режиме видеоконференции с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О мероприятии с участием лидеров трёх стран также сообщал ранее телеканал "Россия-1". Встреча будет посвящена годовщине подписания трёхстороннего документа, благодаря которому ровно год назад были остановлены боевые действия в Нагорном Карабахе.

10 ноября 2021 года, благодаря миротворческим усилиям Кремля, удалось остановить войну в Нагорном Карабахе, которая длилась несколько месяцев. В регион с согласия Армении и Азербайджана были введены российские миротворцы.

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