Пресняков заплатил 15 тысяч евро за диету с еловыми шишками

Певец похудел на три килограмма

Владимир Пресняков вместе с супругой вернулись из Италии. Там певец проходил курс очищения организма в одном из элитных оздоровительных центров.

За пять дней очищения и отдыха Пресняков и Подольская заплатили 15 тысяч евро. За эти деньги исполнителя фактически морили голодом: его немного подкармливали изысканными блюдами, украшенными еловыми ветками и шишками.

В эфире телеканала НТВ похудевший на целых три килограмма Пресняков рассказал, что к каждому столу во время приёма пищи был приставлен специальный сотрудник оздоровительного центра, который следил, чтобы пациенты не съели лишнего.

В перерывах между полуголодными завтраками, обедами и ужинами Преснякова обмазывали лечебными грязями и купали в минеральной воде. После возвращения в Москву Владимир налёг на пиццу и пасту.

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