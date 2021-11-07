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Коммунисты отметили годовщину революции на Красной площади

16:51
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

С речью выступил Геннадий Зюганов

7 ноября на Красной площади российские коммунисты отметили 104-ю годовщину Октябрьской революции. Торжественное шествие провели представители КПРФ и патриотических организаций. Активисты растянули огромное знамя Победы и возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина.
В Москве состоялся торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года

После церемонии к гражданам обратился лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, он поздравил всех с праздником, назвав его "праздником трудового народа", сообщает "ТВ Центр".

"Этот праздник проявил новый мир и будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения", - отметил Зюганов.

События осени 1917-ого вспоминали и на встрече ЛДПР. Она прошла в Институте мировых цивилизаций. В числе прочего, обсуждали историю празднования годовщины Октябрьской революции. Как сказал лидер партии Владимир Жириновский, люди не всегда понимали значение праздника 7 ноября.

"Просто в сознании у нас с детства отложилось - праздник, 7 ноября. А праздник - это застолья, прогулки демонстрации. Политический смысл куда-то уходил. Может быть, висело "сороковая годовщина октября", а вот так, чтобы осознать, что случилось в том далёком октябре 1917 - этого не было", - сказал Жириновский.

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