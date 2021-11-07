Украина опровергла сообщения о скоплении российских войск на своей границе

Ничего опасного не происходит, говорят в Киеве

В Киеве признали, что на границе с Украиной нет скопления российских войск, как об этом пишет американская пресса. Офис президента Владимира Зеленского не располагает такими сведениями, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Украинские военные не подтверждают, что на границах наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня, рассказал Никифоров. Он обратился к американским СМИ, которую распространяют дезинформацию с вопросом – зачем они это делают?

Первой о скоплении российских войск на границе с Украиной написала в конце октября газета The Washington Post. Она ссылалась на заявления американских и европейских чиновников. Они, якобы, заявили изданию, что видят необычные перемещения техники и военных на западном фланге России.

Истерию о российских войсках на украинской границе подхватило издание Politico, опубликовавшее спутниковые снимки, на которых видна военная техника. Правда, геолокация этого снимка - город Ельня в Смоленской области, расположенный у границы с Белоруссией.

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