Сборная России и ФТР получат более 131 млн рублей за победу на Кубке Билли Джин Кинг

Большую часть призовых денег разделят теннисистки
Сборная России и Федерация тенниса России (ФТР) получат 1 850 000 долларов за победу в финале Кубка Билли Джин Кинг. По курсу Центробанка России на 7 ноября это более 131 миллиона рублей.
Большу часть призовых денег — 1 200 000 долларов разделят теннисистки. Еще 650 000 долларов получит ФТР, сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Международной федерации тенниса.
Накануне российские теннисистки впервые с 2008 года стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Федерации тенниса России взяла титул уже в пятый раз. Потерпевшая поражение сборная Швейцарии подозревает россиянок в жульничестве из-за поздней замены игрока. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.
Состав сборной России:
- Анастасия Павлюченкова (12-я в рейтинге WTA);
- Дарья Касаткина (28);
- Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова;
- капитан Игорь Андреев.
Сборная Швейцарии, занявшая второе место, получит 1 372 000 долларов (900 000 достанутся теннисисткам). Обе команды в следующем году автоматически проходят в финал Кубка, минуя квалификацию.
Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals) — чемпионат мира по теннису среди женских команд, который организует Международная федерация тенниса (ITF). Ранее турнир носил другое название — Кубок Федерации (Federation Cup).
Антон Пичугин. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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