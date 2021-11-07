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Сборная России и ФТР получат более 131 млн рублей за победу на Кубке Билли Джин Кинг

18:19
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

Большую часть призовых денег разделят теннисистки

Сборная России и Федерация тенниса России (ФТР) получат 1 850 000 долларов за победу в финале Кубка Билли Джин Кинг. По курсу Центробанка России на 7 ноября это более 131 миллиона рублей.

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Большу часть призовых денег — 1 200 000 долларов разделят теннисистки. Еще 650 000 долларов получит ФТР, сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Международной федерации тенниса.

Накануне российские теннисистки впервые с 2008 года стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Федерации тенниса России взяла титул уже в пятый раз. Потерпевшая поражение сборная Швейцарии подозревает россиянок в жульничестве из-за поздней замены игрока. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

Состав сборной России:

  • Анастасия Павлюченкова (12-я в рейтинге WTA);
  • Дарья Касаткина (28);
  • Вероника Кудерметова;
  • Екатерина Александрова;
  • Людмила Самсонова;
  • капитан Игорь Андреев.

Сборная Швейцарии, занявшая второе место, получит 1 372 000 долларов (900 000 достанутся теннисисткам). Обе команды в следующем году автоматически проходят в финал Кубка, минуя квалификацию.

Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals) — чемпионат мира по теннису среди женских команд, который организует Международная федерация тенниса (ITF). Ранее турнир носил другое название — Кубок Федерации (Federation Cup).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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