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Какие ограничения будут действовать в Москве после нерабочих дней

19:40
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

В театры и музеи пустят только вакцинированных посетителей

Сегодня, 7 ноября, в Москве и Подмосковье заканчивается действие режима нерабочих дней. Некоторые российские регионы решили продлить его, но столица и область такого решения не приняли.
Как будут жить регионы после завершения нерабочих дней

Тем не менее, в Москве останется ряд ограничений и после 7 ноября. В частности, будет приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для лиц старшего возраста без прививки.

В городе продолжит действовать правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на удалёнку, сообщает портал mos.ru. Театры и музеи будут пускать посетителей только с QR-кодами.

Школьники вернутся за парты в обычном режиме, но при выявлении заболевших класс будет переводиться на дистанционное обучение. В некоторых вузах для посещения лекций потребуется QR-код.  

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