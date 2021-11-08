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Новые сертификаты о вакцинации начали действовать с 8 ноября

08:15
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Документ выдается также переболевшим коронавирусом

Новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса начала действовать с 8 ноября. Документ выдается также переболевшим COVID-19.
В Минздраве оценили ход вакцинации от коронавируса

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в приказе Минздрава. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сертификат содержит основные данные гражданина. В нем отражены сведения о вакцинации,  ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний. Есть в документе и QR-код.

Как отмечено в приказе, сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Можно получить и бумажную версию документа. Сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.

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