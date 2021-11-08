ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим нерабочих дней продлен в пяти регионах

08:18
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Власти регионов получили право продлевать данный режим с учетом конкретной ситуации

Режим нерабочих дней в понедельник, 8 ноября, продолжает действовать в пяти субъектах Российской Федерации.
Какие ограничения будут действовать в Москве после нерабочих дней

Указом президента Владимира Путина период нерабочих дней вводился с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов получили право продлевать данный режим с учетом конкретной ситуации по COVID-19.

В Новгородской области нерабочие дни начались 25 октября и продлятся до 14 ноября. Также до 14 ноября продлен данный режим в Томской области.

Нерабочие дни в Челябинской и Курской областях пролонгированы до 12 ноября включительно, причем в Курской области этот период начался еще 25 октября.

В Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября включительно, сообщает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 5 ноября заявила, что за предшествовавшую неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Закрыто
Закрыто
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.