Режим нерабочих дней продлен в пяти регионах

Власти регионов получили право продлевать данный режим с учетом конкретной ситуации

Режим нерабочих дней в понедельник, 8 ноября, продолжает действовать в пяти субъектах Российской Федерации.

Указом президента Владимира Путина период нерабочих дней вводился с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов получили право продлевать данный режим с учетом конкретной ситуации по COVID-19.

В Новгородской области нерабочие дни начались 25 октября и продлятся до 14 ноября. Также до 14 ноября продлен данный режим в Томской области.

Нерабочие дни в Челябинской и Курской областях пролонгированы до 12 ноября включительно, причем в Курской области этот период начался еще 25 октября.

В Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября включительно, сообщает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 5 ноября заявила, что за предшествовавшую неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах страны.

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