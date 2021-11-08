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Гинцбург назвал количество антител для полной защиты от "дельта"-штамма

08:36
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Инфицирования позволяет избежать уровень в 300 международных единиц

Полную защиту от штамма "дельта" коронавирусной инфекции обеспечивают антитела в количестве 300 международных единиц. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Врач объяснил необходимость теста на вакцинацию

К выводам о том, что инфицирования позволяет избежать уровень в 300 международных единиц, эксперты центра пришли по результатам собственного исследования с участием четырех тысяч москвичей. При этом идеальным считается уровень в 500 единиц.

Как пояснил Гинцбург, "тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать". При антителах в меньшем количестве специалист рекомендует вакцинироваться "Спутником Лайт". Если после прививки человек получил уровень антител 350–400, можно провакцинироваться вторым компонентом "Спутника".

Глава Центра Гамалеи уточнил, что ВОЗ ввела международные единицы для оценки уровня антител — banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Каждая фирма, которая выпускает препараты от COVID-19, ввела свою систему пересчета. Гинцбург подчеркнул в интервью "Известиям", что следует сравнивать вакцины по международным единицам, а не по титрам антител и не по коэффициенту позитивности.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Как уточнил специалист, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" является наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. У человека он встречается крайне редко.

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