ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российско-украинская команда впервые выиграла чемпионат мира по CS:GO

08:21
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

За победу команда получит миллион долларов

Киберспортивная команда из СНГ, в которую входят россияне и украинцы, впервые в истории победила на чемпионате мира по игре в Counter-Strike. Коллектив NAVI выиграл миллион долларов.

Чемпионат проходил в Стокгольме. И команда не проиграла ни одного сражения. Россиянин Денис Шарипов благодаря победе вошёл в семёрку богатейших игроков в Counter-Strike к в мире. Украинец Александр Костылев после главного матча турнира стал обладателем самого высокого рейтинга.

Команде NAVI удалось обыграть европейцев. Всего в чемпионате участвовали 24 коллектива. Между собой они разделили призовой фонд в два миллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Российско-украинская команда NAVI
Российско-украинская команда NAVI
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.