Российско-украинская команда впервые выиграла чемпионат мира по CS:GO

За победу команда получит миллион долларов

Киберспортивная команда из СНГ, в которую входят россияне и украинцы, впервые в истории победила на чемпионате мира по игре в Counter-Strike. Коллектив NAVI выиграл миллион долларов.

Чемпионат проходил в Стокгольме. И команда не проиграла ни одного сражения. Россиянин Денис Шарипов благодаря победе вошёл в семёрку богатейших игроков в Counter-Strike к в мире. Украинец Александр Костылев после главного матча турнира стал обладателем самого высокого рейтинга.

Команде NAVI удалось обыграть европейцев. Всего в чемпионате участвовали 24 коллектива. Между собой они разделили призовой фонд в два миллиона долларов.

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