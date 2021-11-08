COVID-19 начал маскироваться под обычную простуду

Потеря обоняния и вкуса отошли на второй план

Насморк и боль в горле встречаются у большинства пациентов с COVID-19. Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

"Подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план", - цитирует РИА Новости замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

Доктор также отметила, что в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. По словам Пшеничной, вирус может размножаться в кишечнике даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

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