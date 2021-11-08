ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

COVID-19 начал маскироваться под обычную простуду

08:38
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Потеря обоняния и вкуса отошли на второй план

Насморк и боль в горле встречаются у большинства пациентов с COVID-19. Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.
У больных коронавирусом появился новый симптом

"Подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план", - цитирует РИА Новости замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

Доктор также отметила, что в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. По словам Пшеничной, вирус может размножаться в кишечнике даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.