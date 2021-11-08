Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо

Ведомство выступает за обнуление импортных пошлин

Министерство сельского хозяйства России передало в аппарат правительства сообщение о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен на продукты в ближайшее время.

В частности, ведомство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тысяч тонн с учетом годовой потребности страны в импорте этих товаров. На этот объем рекомендуется нужным обнулить импортную пошлину.

Как пояснили в Минсельхозе, с октября 2021 года импортеры говядины лишились возможности получать скидку на пошлину. Теперь она составляет минимум 15%. Без скидок импортное мясо подорожает для России почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья.

Это позволяет говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны, подчеркнули в министерстве.

Ведомство подчеркивает, что нулевая импортная пошлина позволит увеличить предложение на внутреннем рынке и сдержать рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием.

В Министерстве экономического развития, куда направлены предложения Минсельхоза для оценки, отметили, что меры будут приниматься с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией, пишут "Известия".

Ранее в Минсельхозе рассказали, что производители молочной продукции сдерживают "взрывной" рост цен на нее так, чтобы увеличение стоимости не превышало уровень инфляции.

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