Власти Москвы поддержат более 100 тысяч пострадавших от пандемии предприятий

Одна из мер – выдача льготных кредитов

Около 110 тысяч предприятий Москвы со штатом в 284 тысячи человек смогут получить новые федеральные меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей. Потенциальных получателей помощи назвал заммэра столицы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства", - приводит слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Одной из новых мер поддержки стала выдача льготных кредитов по программе "ФОТ 3.0". До 300 миллионов рублей выдается на 18 месяцев по ставке 3%. Для их получения предприниматели должны сохранить численность работников на уровне не ниже 90%. Заявки на выдачу льготного кредита принимают с 1 ноября по 15 декабря, выплаты начнут с 15 ноября.

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