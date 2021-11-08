COVID-19: какие ограничения продолжают действовать в Москве

Режим нерабочих дней завершился, но ограничения остались

В России сегодня завершился недельный режим нерабочих дней, который был введен указом президента для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Продлить "ковикулы" решили только пять регионов - Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области .

Нерабочие дни закончились и в Москве, где благодаря им удалось стабилизировать ситуацию. Однако столица хоть и возвращается к обычному режиму, но ряд ограничений в городе сохранится:

— Предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу;



— Пожилые горожане, не прошедшие вакцинацию и не болевшие коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим;



— Для тех, кто обязан соблюдать домашний режим, приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте;

— Посещать театры и музеи в столице можно только при наличии QR-кодов.

Всего с начала пандемии в России выявили 8795095 случаев пандемии (данные оперштаба на 7 ноября). Скончались 246814 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram