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COVID-19: какие ограничения продолжают действовать в Москве

09:28
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Режим нерабочих дней завершился, но ограничения остались

В России сегодня завершился недельный режим нерабочих дней, который был введен указом президента для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Продлить "ковикулы" решили только пять регионов - Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области .

Нерабочие дни закончились и в Москве, где благодаря им удалось стабилизировать ситуацию. Однако столица хоть и возвращается к обычному режиму, но ряд ограничений в городе сохранится:

— Предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу;

— Пожилые горожане, не прошедшие вакцинацию и не болевшие коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим;

— Для тех, кто обязан соблюдать домашний режим, приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте;

— Посещать театры и музеи в столице можно только при наличии QR-кодов.

Всего с начала пандемии в России выявили 8795095 случаев пандемии (данные оперштаба на 7 ноября). Скончались 246814 заболевших.

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