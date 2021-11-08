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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 249,8 миллиона

09:36
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Более 5 миллионов человек умерли за время пандемии

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 249,8 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации, полученной экспертами на утро 8 ноября, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 249 866 872 человека. За это время скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 049 016 пациентов.

Больше всего случаев заражения COVID-19 по-прежнему в Соединенных Штатах. Там с начала пандемии выявлено 46 487 791заболевших коронавирусом. Второе место по числу заразившихся занимает Индия -  34 355 509 инфицированных. В Бразилии, которая на третьем месте в этом списке, зарегистрировано 21 880 439 заболевших коронавирусом, сообщается на сайте университета.

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