Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 249,8 миллиона

Более 5 миллионов человек умерли за время пандемии

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 249,8 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 8 ноября, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 249 866 872 человека. За это время скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 049 016 пациентов.

Больше всего случаев заражения COVID-19 по-прежнему в Соединенных Штатах. Там с начала пандемии выявлено 46 487 791заболевших коронавирусом. Второе место по числу заразившихся занимает Индия - 34 355 509 инфицированных. В Бразилии, которая на третьем месте в этом списке, зарегистрировано 21 880 439 заболевших коронавирусом, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram