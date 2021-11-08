Рекрутеры оценили зарплатные ожидания мужчин и женщин

Разница продолжает сокращаться

Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сократилась в Москве до 6%, выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Авторы исследования установили, что женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, однако их зарплатные ожидания уже не назовешь демпингом. Разрыв с зарплатными ожиданиями мужчин меньше, чем в 2010 году, — 6 и 15% по Москве соответственно.

Есть в столице и позиции, на которых женщины ожидают более высоких зарплат, чем мужчины: финансовый аналитик (125 тыс. руб. у женщин и 120 тыс. — у мужчин), архитектор (105 тыс. и 100 тыс.), экономист (85 тыс. и 75 тыс. руб.), эколог (87 тыс. и 85 тыс.).

Наиболее заметны различия в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в Москве на позиции бизнес-аналитика (170 тыс. и 130 тыс. руб.) и программиста 1С (180 тыс. и 150 тыс. руб.).

В числе профессий, где зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают, — риелторы (150 тыс. руб.), менеджеры по развитию (120 тыс. руб.), проектировщики (110 тыс. руб.), технологи (90 тыс. руб.), личные ассистенты (90 тыс. руб.), PR-менеджеры (90 тыс. руб.), специалисты по работе с клиентами (80 тыс. руб.), кладовщики (50 тыс. руб.) и сметчики (100 тыс. руб.), сообщает РБК.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более половины (59%) россиян считают материальное положение своей семьи средним. Еще 15% оценивают семейный материальный статус как хороший, 25% — как плохой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram