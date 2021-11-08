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"Как атомная бомба": названы болезни, серьезно ухудшающие течение COVID-19

10:05
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Чтобы минимизировать тяжелые последствия, рекомендуется вакцинироваться и бросить курить

Заражение коронавирусной инфекцией представляет особую опасность для людей, страдающих определенными заболеваниями. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.
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Эксперт уточнил, что речь идет о заболеваниях легких. В частности, идиопатический легочный фиброз у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускает элементы преждевременного старения, в итоге легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются аналогичные процессы, отметил медик.

Бабак также указал, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) тоже "старит" легкие.

В случае совмещения этих болезней с COVID-19 течение инфекции существенно усугубляется, "это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", подчеркнул врач.

Чтобы минимизировать тяжелые последствия, специалист рекомендует вакцинироваться против COVID-19 и бросить курить, поскольку это поспособствует восстановлению легких.

При этом чем меньше "стаж" курильщика, тем значительнее будет степень восстановления, рассказал Бабак в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что насморк и боль в горле встречаются у большинства пациентов с COVID-19. Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.

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