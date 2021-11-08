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ФСБ закрыла подпольную фабрику сигарет в Ярославле

10:11
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Оборот нелегального производства превышал 100 миллионов рублей

Нелегальное производство табачной продукции пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета в Ярославской области. На подпольной фабрике изъято более 133 тысяч пачек сигарет, свыше 14 тонн табака и финансовая документация.
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Установлено, что с мая 2020 года по июль 2021-го организаторы реализовали немаркированной табачной продукции на сумму свыше 100 миллионов рублей.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом РФ при поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Две линии по производству табачных изделий и два крупных склада обнаружили на территории Переславского района Ярославской области. Организованная группа привлекала к работе мигрантов из стран Средней Азии. Поддельные сигареты сбывали на территории Московского региона, это создавало реальную угрозу здоровью граждан. Допрошены по делу 50 человек, шестеро задержаны, сообщили в СК.

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