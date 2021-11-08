"До лучших времен": Ротару отказалась ездить в Крым до его возвращения Украине

Предложения о гастролях в России певица отклоняет

Народная артистка СССР София Ротару не была в Крыму уже пять или шесть лет, несмотря на наличие роскошного имения в Ялте. Об этом рассказала сестра певицы Аурика.

Как уточнила сестра знаменитости, она сама побывала в Крыму в последний раз в 2012 году, на музыкальном фестивале. Имение Ротару Villa Sofia сейчас закрыто "до лучших времен".

— Ждем возвращения Крыма, — заявила Аурика.

Сестра Ротару опровергла, что певица живет в Крыму — артистка сейчас проживает в историческом районе Киева Конча-Заспа с сыном и невесткой, а также их взрослыми детьми.

Аурика рассказала в интервью проекту "Ужин с Дороти", что сестры получают приглашения на гастроли в России, однако не ездят туда — "мы по Украине работаем", также приглашают в Прибалтику.

Между тем София Ротару вошла в рейтинг лучших певиц российской эстрады. Согласно данным опроса ВЦИОМ, звезда разделила третье место с Валерией, Зиверт и Еленой Ваенгой (по 7% голосов).

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