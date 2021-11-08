Оперштаб объяснил ситуацию с сокращением срока QR-кодов

Проблема решится в течение дня

Утреннее сокращение срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у ряда граждан вызвано техническими неполадками.

"Обнуление" QR-кодов у ряда граждан вызвано сбоем портала Госуслуг, об этом порталу "E1" сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Информацию также подтвердили "Интерфаксу" в Минцифры.

Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. В течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификатов, заверили в Оперштабе.

С 8 ноября в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19. Документ будет формироваться в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации.

Сертификат содержит основные в себе QR-код и сведения о вакцинации, ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний.

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