Бывший российский министр умер от коронавируса

Сергею Шматко было 55 лет

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Ему было 55 лет.

Неделю назад Шматко был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Baza. 7 ноября экс-министр скончался в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью Сергея Шматко выразил министр энергетики Николай Шульгинов. Он назвал бывшего главу ведомства одним из самых авторитетных руководителей ТЭК.

"[Шматко] внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком", - говорится в заявлении Шульгинова, опубликованном на сайте ведомства.

Сергей Шматко руководил министерством энергетики в 2008-2012 годах.

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