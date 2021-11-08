ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший российский министр умер от коронавируса

10:23
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Сергею Шматко было 55 лет

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Ему было 55 лет.

Неделю назад Шматко был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Baza. 7 ноября экс-министр скончался в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью Сергея Шматко выразил министр энергетики Николай Шульгинов. Он назвал бывшего главу ведомства одним из самых авторитетных руководителей ТЭК.

"[Шматко] внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком", - говорится в заявлении Шульгинова, опубликованном на сайте ведомства.

Сергей Шматко руководил министерством энергетики в 2008-2012 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сергей Шматко
Сергей Шматко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.