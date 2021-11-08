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Конвертоплан и растительный патруль: россияне предложили бизнес-идеи для школьников

10:39
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В школьные годы 42% россиян мечтали открыть собственное дело

В школьные годы 42% россиян, принявших участие в опросе всероссийского движения "Вдохновители" и онлайн-платформы для самостоятельного изучения английского языка Puzzle English, мечтали открыть собственное дело.
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Меньше всего школьники интересовались предпринимательством в начальных классах (всего 20%), тогда как пик интереса к открытию своего бизнеса наступал в возрасте от 14 до 18 лет (52%).

В действительности реализовать свои проекты сумели только 11% участников исследования. Наиболее популярными областями для реализации проекта у респондентов в школьные годы были образование и торговля (по 20%), социальная сфера (12%) и IT (11%). Меньше всего школьников-бизнесменов интересовал дизайн одежды, музыка и искусство (по 1%).

В числе самых интересных идей школьных лет респонденты назвали беспилотный конвертоплан для перевозки почты и коммерческий патруль по защите животных и растений.

Среди тех, кому не удалось запустить школьный стартап, 37% опрошенных жалеют об упущенной возможности до сих пор. Чаще всего открыть свое дело мешала нехватка денег и времени (35%), опыта (28%), неуверенность в собственных силах (15%) и необходимость переезда в другой город (4%).

При этом примерно 85% респондентов выразили убежденность в том, что современной молодежи значительно проще запустить свой бизнес, чем это было раньше, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса россияне перечислили профессии, для представителей которых считают неуместными шутки и иные проявления юмора.

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