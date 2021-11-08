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Еще один член съемочной группы фильма Болдуина попал в больницу

10:46
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Осветителю могут ампутировать руку

Член съемочной группы фильма "Ржавчина", продюсером и актером которого является застреливший оператора Алек Болдуин, попал в больницу после укуса ядовитого паука.
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования

Как стало известно Sky News, осветитель Джейсон Миллер занимался разборкой съемочной площадки в Нью-Мексико, когда его укусил коричневый паук-отшельник. Его яд очень опасен для человека.

Миллера госпитализировали в больницу и провели несколько операций. У осветителя развился сепсис и некроз руки, ему могут ампутировать конечность. В интернете организовали сбор средств на лечение члена съемочной группы "Ржавчины", передает РИА Новости. 

21 октября на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу из оружия. В пистолет, из которого он стрелял в соответствии со сценарием, каким-то образом попал боевой патрон. Женщина скончалась от полученных ранений, Соусу позднее выписали из больницы.

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