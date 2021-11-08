ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МВД Франции выехал в Канн после нападения на сотрудника полиции

10:48
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Власти не исключают версию теракта

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен срочног выехал в Канн. В городе на юге страны вооруженный ножом злоумышленник напал на полицейского. Как сообщил глава МВД, нападавший нейтрализован.
На пассажиров поезда в Германии напал араб с ножом

"Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами", - написал министр в своем Twitter.

Инцидент произошел недалеко от центрального комиссариата. По данным мэра Канна Давида Лиснара, мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Полицейский был в бронежилете, это его и спасло. Один из сотрудников применил огнестрельное оружие, злоумышленник в критическом состоянии. Власти не исключают версию теракта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Франции
Полиция Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.