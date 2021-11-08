Глава МВД Франции выехал в Канн после нападения на сотрудника полиции

Власти не исключают версию теракта

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен срочног выехал в Канн. В городе на юге страны вооруженный ножом злоумышленник напал на полицейского. Как сообщил глава МВД, нападавший нейтрализован.

"Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами", - написал министр в своем Twitter.

Инцидент произошел недалеко от центрального комиссариата. По данным мэра Канна Давида Лиснара, мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Полицейский был в бронежилете, это его и спасло. Один из сотрудников применил огнестрельное оружие, злоумышленник в критическом состоянии. Власти не исключают версию теракта.

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