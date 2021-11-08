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Минздрав и Минцифры подтвердили сроки действия QR-кодов

11:02
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Техническая неполадка устраняется

Срок действия QR-кодов, получаемых россиянами после вакцинации от коронавирусной инфекции, остается прежним. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказали в министерствах здравоохранения и цифрового развития России.
Новые сертификаты о вакцинации начали действовать с 8 ноября

В ведомствах подчеркнули, что QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. При этом срок этот составляет один год.

8 ноября некоторые пользователи портала госуслуг обратили внимание, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это всего лишь техническая неполадка, срок действия кодов остался прежним, цитирует Минздрав и Минцифры РИА Новости.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 объяснили, что "обнуление" QR-кодов у ряда граждан вызвано сбоем портала госуслуг. В течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификатов.

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