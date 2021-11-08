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В Донбассе сообщили об обстрелах со стороны Киева

11:49
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Украинские военные применили беспилотник

Из самопровозглашенных республик Донбасса поступают сообщения о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков.

Под миномётным огнём оказались сразу несколько населённых пунктов. Тяжёлые ранения получил один из военнослужащих ДНР. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку с помощью беспилотника, что является грубым нарушением минских соглашений.

Но обстрелы и применение запрещённого вооружения уже стало нормой для украинской армии. Так, в Луганске под огонь с беспилотника в минувшие выходные едва не попали сотрудники миссии ОБСЕ. Снаряд разорвался всего в нескольких метрах от наблюдателей.

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