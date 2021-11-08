Обманчивый лед: сотрудники МЧС начали патрулировать замерзшие водоемы

Лед еще недостаточно крепкий

С наступлением первых заморозков в российских регионах сотрудники МЧС начали рейды на водоёмах. Они убеждают людей, в особенности рыбаков, не проверять тонкий лед на прочность и отрабатывают экстренные способы спасения. Первые в этом году несчастные случаи уже зафиксированы в Мурманской области, а также в Хабаровском крае, где провалились в воду и погибли дети.

В Башкирии зима уже наступила. Сначала столбики термометров опускались до -15, затем повалил густой снег, теперь к нему прибавился сильный ветер, сегодня его порывы достигнут 18 м/с. Местное МЧС призывает жителей республики соблюдать осторожность.

В соседней с Башкирией Челябинской области обледенели трассы, снегопад и плохая видимость выводят из строя фуры одну за другой. Но опасность поджидает не только на дорогах. Затянувшиеся первым тонким льдом водоёмы так и манят любителей испытать его на прочность. Поэтому сотрудники МЧС заранее начинают профилактическую работу с населением. В основном, с любителями удочек и лунок. Но особое внимание детям. В одном из сёл Хабаровского края два брата играли неподалёку от озера, один выбежал на лёд и провалился. Второй мальчик бросился на помощь, в итоге оба утонули.

В Магаданской области спасатели проводят учения - отрабатывают приёмы оказания помощи провалившимся под лёд. В ход идёт всё - лыжи, веревки, даже лестница. У спасателей в Сибири и на Дальнем Востоке с похолоданием наступила горячая пора.

"Лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. И мы знаем, что скреплённый вечерним или ночным холодом лёд ещё способен выдержать небольшую нагрузку, но днём, нагреваясь, он становится очень тонким", - говорит инженер отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Назарова.

Устойчивым считается прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком. Проверять его на прочность ударом ноги - плохая идея. А если поверхность водоёма начинает трескаться и идти трещинами, нужно немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. С зимней рыбалкой стоит повременить до наступления стабильных холодов. Ждать осталось недолго.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram