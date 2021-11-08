Осужденный в России американец Уилан попал в карцер

Шпиона не поняли сотрудники ФСИН

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере.

Это произошло из-за плохого знания русского языка: Уилан неправильно выразился и из-за этого его поместили в штрафную камеру.

"В карцере побыл. Что-то не понравилось, кому-то высказал. Соответственно, отправили <…> его плохо понимают, он плохо понимает. Английский, к сожалению, сотрудники ФСИН не учат у нас", - рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Ранее Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Гражданин США признан виновным в шпионаже. По данным следствия, он пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Свою вину Уилан не признал. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.

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