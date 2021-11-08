Кабмин утвердил программу цифровой трансформации

Трансформация будет вестись по двум стратегическим направлениям

Российское правительство утвердило программу цифровой трансформации по двум стратегическим направлениям. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Как уточнил премьер-министр, программа цифровой трансформации в социальной сфере предусматривает реализацию четырех проектов в ближайшее десятилетие.

Главной задачей является совершенствование системы социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, повышение адресности и проактивности помощи государства. Необходимо прежде всего создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, отметил Мишустин.

В частности, правительство приступит к модернизации службы занятости, чтобы сделать более удобный поиск работы для потенциальных сотрудников. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России". Современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям – нужных специалистов.

Наряду с этим запланирована масштабная цифровая трансформация в промышленности. Мишустин рассказал, что благодаря этому будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции, сообщает РИА Новости.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в сентябре запустило механизм поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. За счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле.

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