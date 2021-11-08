ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин утвердил программу цифровой трансформации

12:10
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Трансформация будет вестись по двум стратегическим направлениям

Российское правительство утвердило программу цифровой трансформации по двум стратегическим направлениям. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Электронные паспорта в России: за и против

Как уточнил премьер-министр, программа цифровой трансформации в социальной сфере предусматривает реализацию четырех проектов в ближайшее десятилетие.

Главной задачей является совершенствование системы социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, повышение адресности и проактивности помощи государства. Необходимо прежде всего создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, отметил Мишустин.

В частности, правительство приступит к модернизации службы занятости, чтобы сделать более удобный поиск работы для потенциальных сотрудников. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России". Современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям – нужных специалистов.

Наряду с этим запланирована масштабная цифровая трансформация в промышленности. Мишустин рассказал, что благодаря этому будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции, сообщает РИА Новости.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в сентябре запустило механизм поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. За счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Конкурс "Лидеры цифровой трансформации"
Конкурс "Лидеры цифровой трансформации"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.