Коронавирусом в России заболели еще 39400 человек

Умерли 1190 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39400 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1190 человек, выздоровели 25582 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 4982. В Московской области за сутки заболели 3429 человек, в Санкт-Петербурге - 2597.

За весь период пандемии в стране выявлено 8834495 случаев инфекции. Умерли 248004 пациента. Выздоровели 7587560 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram