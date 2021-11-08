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Глава Минприроды ушел на самоизоляцию с коронавирусом

11:44
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Болезнь протекает в легкой форме

Тест на коронавирус, сданный главой Минприроды Александром Козловым, оказался положительным. Министр ушел на самоизоляцию, но продолжает работать дистанционно. На 26-ю сессию климатической конференции под эгидой ООН, проходящей в Глазго, вместо Козлова поедет его заместитель Сергей Аноприенко.
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"Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участие заместители министра", - сообщила официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.

В столице Шотландии с 31 октября по 12 ноября проходит конференция ООН по борьбе с изменением климата. Российскую делегацию возглавит вице-премьер правительства Алексей Оверчук. Участие в конференции принимают делегаты из 200 стран, передает "Интерфакс".

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