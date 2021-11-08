Суд вновь отказал Полу Уилану в рассмотрении вопроса о выдаче США

Американец приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж

Отказ в рассмотрении вопроса о выдаче американского гражданина Пола Уилана, отбывающего заключение в России, является правомерным. К такому выводу пришел четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Суд изучил решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников осужденного на 16 лет колонии за шпионаж Пола Уилана о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.

В итоге судья Николай Волков постановил оставить пресловутое решение без изменений.

Как заявил адвокат Уилана Владимир Жеребенков, защита намерена обжаловать этот вердикт в кассационной инстанции. Юрист также отметил, что Россия и США в настоящее время не ведут переговоры об обмене Уилана на кого-либо из россиян, осужденных в Соединенных Штатах.

Адвокат заявил, что при отбывании американским гражданином наказания в колонии в России нарушается целый ряд его прав, например, он не может получать военную пенсию и не имеет доступа к прессе на английском языке, сообщает ТАСС.

В июне 2020 года Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Гражданин США признан виновным в шпионаже. Он пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Свою вину Уилан не признал.

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