Раскрыты детали нападения на полицейского во Франции

Злоумышленник выкрикивал имя пророка Мухаммеда

Следствие установило личность злоумышленника, напавшего с ножом на полицейского в Канне. Как сообщают французские СМИ, 37-летний Лахдар Б. родился в Алжире в 1984 году и имеет вид на жительство в Италии.

Следствие пока не располагает информацией о том, когда именно и откуда он прибыл во Францию. По данным телеканала BFM TV, нападавший во время атаки выкрикивал имя пророка Мухаммеда.

Инцидент произошел в одном из центральных районов Канна рано утром 8 ноября. Злоумышленник подошел к полицейской машине, припаркованной рядом с комиссариатом, открыл дверь автомобиля и несколько раз ударил ножом сотрудника полиции. Он намеревался напасть и на второго патрульного, но их коллега открыл огонь из табельного оружия.

Национальная прокуратура по делам о терроризме пока не подключилась к расследованию, однако в МВД Франции рассматривают версию о теракте. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен срочно выехал на место происшествия.

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