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Назван способ победить коронавирус за несколько месяцев

12:22
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Необходимо нарастить темпы вакцинации в несколько раз

Для победы над коронавирусной инфекцией в течение нескольких месяцев необходимо ускорить темпы вакцинации населения. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
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Как подчеркнул эксперт, одни лишь ограничительные меры, в отрыве от вакцинации, не дадут желаемого эффекта — их следует сочетать с резким увеличением количества привитых.

Гинцбург рассказал, что по его подсчетам увеличение темпов вакцинации в десять раз позволит одолеть COVID-19 за несколько месяцев.

Наряду с этим глава Центра имени Гамалеи призвал разделять людей с QR-кодами и тех, кто не прошел вакцинацию. Гинцбург полагает, что люди с определенным уровнем антител не нуждаются в ограничениях, пишут "Известия".

Гинцбург также рассказал, какой уровень антител обеспечит полную защиту от инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса. Эксперты Центра имени Гамалеи пришли к выводу по результатам собственного исследования с участием четырех тысяч москвичей, что для защиты необходимо 300 международных единиц антител.

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