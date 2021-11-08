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Тимошенко рассказала, при каких обстоятельствах "взяла бы в руки автомат"

12:23
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Власти Украины осознанно убивают людей

Глава партии Верховной рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в геноциде населения.
Тимошенко вылечилась от COVID-19

В стране выделяется недостаточно средств на финансирование системы здравоохранения, тем самым руководство способствует уничтожению населения, объяснила политик. Тимошенко привела в пример ситуацию, которая произошла в городе Николаев. Там родственники ворвались в больницу с требованием обеспечить своих близких кислородом.

"Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом", - сообщила она.

По словам Тимошенко, она в таких обстоятельствах возможно "взяла бы в руки автомат", передает РИА Новости.

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