"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Бургас

Первые самолеты полетят 13 ноября

Регулярные рейсы в Бургас открывает крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот". Первые самолеты в популярный у россиян туристический и курортный город в Болгарии полетят 13 ноября.

"Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас (Болгария). Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю - по субботам", - цитирует сообщение перевозчика РИА Новости.

"Аэрофлот" уже выполняет рейсы в болгарскую столицу Софию. Прерванное из-за коронавируса авиасообщение с Болгарией Россия возобновила 28 июня.

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