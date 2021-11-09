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"Лера-фанера": почему поругались Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин

06:00
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Продюсер не смог стерпеть насмешек рокера

Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров поругались. Так, что известный продюсер даже вызвал на бой рокера. Что стало причиной конфликта двух деятелей шоу-бизнеса – в нашем тексте.

Во время локдауна из-за коронавируса Иосиф Пригожин пожаловался журналистам, мол, артисты оказались в чудовищной ситуации. И даже самые топовые звёзды, по мнению продюсера, бедствуют, ведь они лишились возможности зарабатывать и теперь "проедают" накопления. Нужна помощь от государства. Солист группировки "Ленинград" тут же опубликовал в соцсетях едкий ответ в стихотворной форме.

Шнуров поинтересовался, не исхудал ли продюсер с тётей Лерой, призвал народ помочь, кто чем сможет, и в завершение пообещал выслать Пригожину сосиски. Увидев ехидные стихи, Иосиф назвал Шнурова шпаной и пообещал устроить ему отдельный мужской разговор. Музыкант не растерялся и посвятил звёздной парочке ещё несколько постов, как он потом объяснил, от скуки.

Продюсер сходу объяснил, что он заступался не за себя, а за людей творческих профессий в целом. Сам он не бедствует. Пытался не реагировать на нападки рокера, но упоминание в едких стихах его супруги задело за живое. Когда вокалист обозвал её "Лерой – фанерой", Пригожин вышел из себя и вызвал оппонента на дуэль.

"Оскорблять женщин в интернете ты мастер. А на ринге, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен", - заявил Пригожин.

Раздосадованный продюсер буквально пригрозил дать Шнурову по башке. Отправил ему несколько гневных смс-сообщений. Фронтмен "Ленинграда" их тут же выложил в соцсети, да ещё и заявление написал в полицию.

Поведение Шнурова большая часть артистов, в том числе и певица Валерия, посчитали хайпожорством. Откровенно унизительную манеру общения никто не одобрил. Но часть звёзд всё же согласилась, что жалобы Пригожина бессмысленные.

"Не ожидала я такого от Шнурова, всегда считала, что у него есть понятие достоинства. Этот его поступок меня разочаровал. Пригожин просит для тех артистов, которые остались без работы на длительный период", – заявила продюсер Яна Рудковская.

"У артистов, как правило, есть какой-то кошелёк дома, парашют, который они успели заработать. Ребята, не жалуйтесь, левачьте, делайте, что хотите. Я не могу, мне тоже надо семью содержать", - заявила певица Лолита.

Адвокаты Шнурова объяснили: поведение Пригожина попадает под статью "угроза убийством или причинением вреда здоровью". Но полицейские дело против продюсера возбуждать не стали. Не увидели оснований. В конце концов оскорблять друг друга звёздам просто надоело. И конфликт исчерпал сам себя.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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